Rave Tome 2

Toujours à la recherche des quatre Rave manquants, Haru repart à l'aventure en compagnie de son chien Plue et de sa nouvelle amie Elie, la jeune fille amnésique ! Ils sont ravis de découvrir l'existence du Rave Point, "le point de chute du météore" !! Mais en arrivant dans le petit village de Ska, Haru commence à s'inquiéter : en entendant parler de "l'homme aux éclairs", l'attitude d'Elie change du tout au tout ! Elle se met à trembler et part seule à sa rencontre !! Qui peut bien être cet homme aux éclairs, qui manipule la foudre et semble connaître le passé d'Elie ? !