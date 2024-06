Fascinante Marie Curie

Marie Curie est devenue une icône de la science, mais aussi du combat des femmes pour l'égalité. Son nom est universellement connu et a été donné à un des plus grands instituts de lutte contre le cancer, mais il reste attaché à celui de son époux au point que l'on méconnaît encore aujourd'hui l'importance de son rôle dans leurs découvertes communes et celle de ses propres recherches. De sa jeunesse polonaise où elle lutta contre toutes les oppressions, politiques autant que sexistes, à son ascension aux sommets d'une science en pleine effervescence et à l'aube de révolutions décisives, partez à la découverte du destin de cette femme exceptionnelle qui découvrit la radioactivité et purifia seule le radium.