Le plus doux des poisons Tome 1

A seize ans, Zahru a toujours rêvé de quitter sa petite ville natale. Malheureusement, dans un monde régi par la magie, la jeune fille n'en possède qu'une forme très simple, celle de communiquer avec les animaux, qui la condamne à travailler dans les écuries de son père jusqu'à ce que son talent s'épuise. Alors que le roi relance une tradition ancestrale, une course à travers le désert entre ses héritiers, dont le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain, un somptueux banquet est organisé au palais. Zahru saisit sa chance de s'y inviter... mais l'innocente escapade tourne à l'erreur fatale. Car la jeune fille attire l'attention des deux princes héritiers et se retrouve au coeur de leur rivalité venimeuse. Sa seule chance d'en revenir et de retrouver sa vie d'avant va être de tenter d'adoucir les individus les plus dangereux du royaume... Le premier tome d'une duologie de Fantasy addictive et enlevée " Trahisons, frères ennemis et, au milieu de tout ça, une jeune fille à la langue bien pendue. Le plus doux des poisons est un conte sincère et magique, qui m'a transportée avec toute la force d'une tempête de sable. " Brenda Drake, autrice bestseller de La Voleuse de secrets. "Une intrigue addictive aux enjeux captivants". People Magazine