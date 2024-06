Programmation en Python pour les sciences de la vie. 2e édition

Python est le langage de programmation le plus répandu dans le monde scientifique. Il est parfaitement adapté pour l'analyse de données en sciences de la vie. Cet ouvrage, didactique et simple d'approche, aborde progressivement la programmation et l'algorithmique. Il présente ensuite des fonctionnalités plus avancées utiles en analyse de données (numpy, pandas, matplotlib, notebooks jupyter), ainsi qu'une introduction à la programmation orientée objet et graphique. Cette deuxième édition, mise à jour, s'appuie sur de nombreux exemples provenant de la biologie, comme la manipulation de séquences nucléiques, l'analyse de structures protéiques, etc. De nombreux exercices d'application, de difficulté croissante, sont proposés et corrigés en détails. L'ensemble des codes sources de l'ouvrage est disponible en ligne.