X-Men - Futur antérieur : La génèse

Dans un futur proche, les mutants sont traqués et parqués dans des camps où ils attendent d'être exterminés. Une opération de le dernière chance va envoyer Kate Pryde dans le passé pour tenter de changer le cours de l'histoire. La suite, on la connaît... ce que l'on ignore est comment en est-on arrivés là ? Découvrez pour la première fois tous les événements qui ont suivi l'assassinat du Sénateur Kelly, qui a précipité la chute des mutants, dans cette mini-série inédite. Days of Future Past est clairement l'une des sagas les plus connues et les plus appréciées de l'histoire mutante. Cette mini-série lève enfin le voile sur les détails de cet univers parallèle où les X-Men sont en fuite et luttent désespérément contre leur extinction.