Tous champions ! : Teddy Riner. L'homme au kimono d'or

La collection de lecture pour tous les fans de sport Lorsque Teddy Riner était petit il était déjà grand Grand et très actif Pour libérer son énergie ses parents ne trouvent qu'une seule solution le sport&NewLine ; C'est ainsi qu'il découvre le judo à l'âge de 5 ans Très vite repéré pour ses capacités hors norme il commence les compétitions et entame un palmarès à sa démesure &NewLine ; De ses débuts à l'Aquaboulevard de Paris jusqu'à son onzième titre mondial à Doha en passant par ses 5 titres olympiques ce livre retrace l'incroyable parcours du plus grand judoka de tous les temps Un champion assurément