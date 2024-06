Un Mois du Sacré-Coeur par d'anciens auteurs chartreux. Ludolphe, Denis le Chartreux, Lansperge et quelques autres

Cet opuscule débute par un Mois du Sacré-Coeur, composé ? de passages empruntés à des auteurs comme Ludolphe et les chartreux qui viennent après lui. Ces anciens auteurs nous révèlent en termes si touchants les beautés et les bontés du Coeur de Jésus. L'ouvrage se poursuit par une Semaine du Sacré-Coeur, où pour chaque jour, Dom Innocent Le Masson suit Notre Seigneur dans les phases principales de sa vie. Le livre se termine avec une série de prières écrites par nos anciens auteurs chartreux à la louange du Coeur de Jésus. Ce que Dieu donne de meilleur aux hommes, c'est son amour, son amour paternel et miséricordieux. Et ce qu'il réclame d'eux, c'est l'amour. Voilà donc toute la spiritualité du Sacré-Coeur : répondre à l'amour infini de Dieu par l'amour. C'est donc l'amour - reçu ou rendu - qui fait l'unité de cet opuscule.