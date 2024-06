Wish, Asha et la bonne étoile. Mon histoire en pop-up

Un album pop-up pour une merveilleuse immersion dans l'histoire du film Wish, Asha et la bonne étoile ! Retrouvez Asha et Star dans un album à l'italienne, composé de 6 pop-ups avec des découpes en Kirigami. Redécouvrez les plus belles scènes emblématiques en relief dans un livre-objet qui va enchanter les petits comme les grands enfants. Toute l'histoire du film. Dès 3 ans.