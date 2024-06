Cristal Céleste

A dix-neuf ans, la vie de Dorothy est un champ de bataille. Son père a quitté le foyer familial et sa mère s'épuise à la tâche pour lui financer ses études d'arts plastiques auxquelles ni l'une ni l'autre ne croit vraiment. Et puis, il y a ces crises d'angoisse dont elle souffre depuis ses quatorze ans, et plus précisément depuis cette nuit où elle a été retrouvée par ses parents évanouie dans le jardin... Alors qu'elle pense avoir touché le fond, Dorothy se découvre des pouvoirs télépathiques et télékinésiques : elle peut faire bouger les objets et lire dans les pensées. Persuadée qu'elle a définitivement perdu la tête, Dorothy tente d'ignorer ces hallucinations jusqu'au jour où elle rencontre Ellie. La jeune fille affirme être dotée des mêmes dons et la convainc qu'il s'agit d'un cadeau des aliens. Aux côtés de sa nouvelle amie, Dorothy apprend à contrôler ses pouvoir et reprend goût à la vie... Ces pouvoirs sont-ils un don ou une malédiction ? Quoi qu'il en soit, Dorothy sent qu'elle se transforme... mais en qui ? Ou... en quoi ?