Bianca Castafiore. Celle qui rit de se voir si belle

Casse-pied émouvante, fléau secourable, grande artiste aussi bien admirée et courtisée qu'évitée... il y a tant à dire sur Bianca Castafiore, l'un des personnages les plus célèbres de Tintin ? ! Elle ne fait que quelques apparitions dans les planches d'Hergé, pourtant sa notoriété n'est plus à faire. L'air des bijoux du Faust de Charles Gounod est maintenant indissociable de cette figure de cantatrice exubérante qui en a fait son slogan, sa devise. Pierre Bénard revient sur toutes ses apparitions, du Sceptre d'Ottokar jusqu'à Tintin et les Picaros, sans oublier bien sûr Les Bijoux de la Castafiore. Inspiré par l'une des premières divas du xixe siècle, Marie-Caroline Miolan-Carvalho, ce personnage haut en couleur chante et rit, même si ce n'est jamais vraiment du goût de Tintin. L'histoire de Bianca, c'est celle d'un personnage en quête d'espace dans un monde fictionnel essentiellement masculin, qui la repousse, ne l'admet qu'avec répugnance. Loin de se laisser faire, elle rayonne sur le récit par son culot et son agitation flamboyante. Tintinophile de la première heure, spécialiste de la langue française et de l'histoire des idées, Pierre Bénard est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Tintin, parmi lesquels Tryphon de A à Z, un dictionnaire complet sur le professeur Tournesol, et Mille sabords ? ! Mon beau château ? ! , Sépia, 2021, rêverie enchantée sur le château de Moulinsart.