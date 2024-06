Abyss. Le trône vide

Le roman adapté du jeu de plateau best-seller : Abyss Là où la lumière ne pénètre jamais, vit une faune mystérieuse et composite. Dirigée par un roi aussi juste que respecté, cette société des profondeurs à la hié rarchie complexe coule des jours paisibles. Mais un incident bouscule le fragile équilibre et certains manoeuvrent déjà entre Chambre des sénateurs et champs de sargasses pour atteindre le pouvoir. Alors que le spectre de la famine guette, des Seigneurs de tous horizons et de toutes conditions émergent. Zée la Libératrice, Moire la Dresseuse, Salyne la Maraîchère, Ström l'Apprenti, Nourrain l'Armateur, arriveront-ils à naviguer parmi les arcanes du pouvoir et à tirer leur épingle du jeu ? Fabien Clavel est l'auteur de nombreux romans d'imaginaire pour les adultes et la jeunesse, récompensés par une dizaine de prix. Il est également enseignant en lettres et a réalisé plusieurs éditions pédagogiques de classiques de la littérature. Grand amateur de culture pop et de jeux de plateau dont Abyss, c'est avec enthousiasme qu'il nous a proposé un roman qui prend place dans cet univers sous-marin. Abyss est un jeu de Bruno Cathala et Charles Chevallier, édité par Bombyx. Abyss est une marque déposée. Fabien Clavel est né en 1978. Il est l'auteur de nombreux romans d'imaginaire pour les adultes et la jeunesse, récompensés par une dizaine de prix. Il est également enseignant en lettres et a réalisé plusieurs éditions pédagogiques de classiques de la littérature. Grand amateur de culture pop et de jeux de plateau dont Abyss, c'est avec enthousiasme qu'il nous a proposé un roman qui prend place dans cet univers sous-marin.