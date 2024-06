Franz Anton Mesmer. Le magnétiseur des Lumières

Qui est véritablement le médecin allemand Franz Anton Mesmer, passé à la postérité comme l'inventeur du magnétisme animal ? Cet ouvrage offre une nouvelle biographie de cette figure majeure de ce XVIIIe siècle féru de sciences expérimentale. Mesmer commence en 1774 à utiliser des aimants pour soigner des malades. Sa méthode est fondée sur l'existence supposée d'un fluide magnétique universel, le magnétisme animal, dont la circulation assurerait l'harmonie entre tous les êtres. Son traitement consiste à rétablir cette circulation par l'application sur la partie malade, directement ou à distance, d'un objet " magnétisé " quelconque (un aimant, une baguette, une plante ou simplement le corps du magnétiseur). Le magnétisme animal a suscité dès l'origine un débat passionné. Son inventeur a été jugé par certains comme un génial précurseur et par d'autres comme un charlatan, voire un imposteur. Sa méthode est en tout cas directement à l'origine de l'hypnose, puis des psychothérapies modernes et de la psychanalyse. C'est pourquoi on a pu dire que Mesmer, tel un nouveau Christophe Colomb, avait découvert sans le savoir un nouveau continent : l'inconscient. L'ouvrage suit les différentes étapes de la vie de Mesmer - en Allemagne, à Vienne, en France et en Suisse - de 1734 à 1815. Il raconte l'histoire de la découverte et de la diffusion du magnétisme animal, met en scène les controverses qu'il suscite et leurs protagonistes, analyse les ressorts de son succès et ses implications et replace l'ensemble dans son contexte culturel, médical, politique et social. A travers cette biographie, il propose en somme une sorte de fresque de cette période de bouleversement.