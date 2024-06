Paris Un Grand week-end (version anglaise)

EDITION EN ANGLAIS Un guide pour 3, 5 et même 7 jours à Paris ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Paris, mais également à Versailles et aux puces de Saint-Ouen Dans cette nouvelle édition : - Des visites et des plans par quartier, un plan détachable avec toutes les adresses positionnées. - Des expériences uniques : suivre un parcours VIP au Père-Lachaise pour découvrir la dernière demeure de personnalités marquantes avec un guide passionnant, se faire une toile en plein air sur les pelouses de la Villette, découvrir un étonnant musée flottant au Quai de la photo, ou encore jouer aux moussaillons sur le canal de l'Ourcq... - Notre sélection de restos, brunchs, terrasses, clubs, boutiques tendance et plus beaux rooftops pour s'immerger dans la vie parisienne. Des pages pour tout savoir sur les jardins, parcs et espaces verts de la capitale. Authentiques moments de tranquillité et de détente.