Gonzo. Voyage dans l'Amérique de Las Vegas Parano

Un dessinateur angoissé embarque avec un ami reporter dans un road-trip aux USA sur les traces de l'écrivain-journaliste Hunter S. Thompson. Ce dernier, mort en 2005, a en son temps inventé le concept de gonzo-journalisme, un journalisme "embarqué" et raconté à la première personne, et écrit un roman chef-d'oeuvre : "Las Vegas Parano". En mars 2023, Morgan Navarro, accompagné de Jack Souvant, part sur les traces de cet écrivain culte et de ceux qui l'ont connu : sa veuve, Terry Gilliam, Ralph Steadman ou Johnny Depp... Il en résulte une aventure déjantée, dans un pays bien loin du rêve américain. Angoisses, fous rires et folie !