Athlètes de l'innovation. Les femmes à la conquête de la tech

Aujourd'hui, en France, la quasi-totalité des investissements est à destination d'entreprises dirigées par des hommes. A peine un quart des emplois de la tech est occupé par des femmes. Il est plus que temps de bouleverser cet état de fait ! Pour changer les esprits et donner aux femmes la place qui leur revient, nous avons voulu mettre en lumière le parcours de celles qui osent, innovent et entreprennent. Pour qu'elles soient source d'inspiration et d'émulation, et qu'elles permettent à toutes celles qui hésitent à se lancer. Comme un sport de haut niveau, l'entrepreneuriat exige de la discipline et de l'endurance, un esprit de compétition et un mental d'acier ; il oblige à se dépasser sans oublier de jouer collectif. Mais ce n'est pas un sport uniquement masculin. Les femmes aussi ont le pouvoir de transformer la société. Ensemble, passons-leur le relais pour un monde plus éthique et plus créatif.