Gen War - La Guerre des générations - tome 01. La Guerre des générations

2018 : les jeunes se révoltent et prennent le pouvoir. 2022 : les seniors tentent de survivre... Dans un futur où les geeks ont pris le pouvoir, des seniors tentent de survivre comme ils peuvent, entre les pièges tendus et les limites dues à leur âge avancé. Mo/CDM a encore frappé ! Il s'est lancé dans une grande fresque SF, racontant, dans une ville ravagée, l'affrontement entre les deux seules communautés survivantes : les jeunes et les vieux. Un joyeux délire post-apocalyptique par le scénariste de Cosmic Roger !