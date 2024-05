Le journal de Tatie. Une expérience sensible du Débarquement de Normandie

Le témoignage d'une civile normande au coeur du Débarquement. 6 juin 1944. Le Débarquement en Normandie est un événement majeur qui amorce la bascule vers la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Au coeur du village de Bricqueville, dans le Calvados, Marie-Thérèse Leboucher, 47 ans, prend la plume, entre le 25 mai et le 1er septembre 1944, pour garder la trace de ces événements depuis sa maison et du fond de la tranchée creusée dans le jardin et partagée avec ses voisins. Le village devient une position stratégique, aujourd'hui méconnue : les Américains y installent leur arrière-base militaire et un grand hôpital, et, à 6 km, la presse américaine - dont Lee Miller - fait du château de Vouilly son quartier général. Marie-Thérèse Leboucher était professeure de piano. A Bricqueville, elle faisait le catéchisme et jouait de l'harmonium aux offices de la paroisse. Loin des discours officiels des livres d'histoire, le récit de ce journal est écrit à hauteur de femme, dans la sphère intime d'un cercle familial et amical. Le journal est complété par deux commentaires : une analyse socio-historique par Cécile Offroy (le portrait de Marie-Thérèse, l'organisation d'une communauté rurale pendant la guerre) et une analyse historique par Daniel Hubé (les événements locaux, régionaux et nationaux, et leur perception par les civils).