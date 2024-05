A l'Ouest de la Lune

" Un merveilleux roman d'amour et d'apprentissage " Stephen King Mia Jacob, quinze ans, vit malheureuse au sein de la Communauté, une secte moderne de l'ouest du Massachusetts, où les femmes qui n'obéissent pas aux règles rigides établies par le chef despotique Joel Davis doivent porter des lettres autour du cou ou des marques sur le bras. La mère de Mia, Ivy, qui est arrivée à la Communauté alors qu'elle était enceinte et qui a épousé Joel à contrecoeur, encourage maintenant secrètement les petites rébellions de Mia, la poussant à lire des livres, une activité pourtant interdite. Mia devient obsédée par La lettre écarlate après avoir trouvé une première édition portant mystérieusement l'inscription "A Mia". Après la mort de sa mère, Mia s'échappe de la Communauté. Sous la tutelle de Constance Allen et Sarah Mott, un couple de bibliothécaires lesbiennes de Concord (où Hawthorne est enterré), elle finit de grandir et devient elle-même bibliothécaire, bien que Joel continue de la harceler. Un jour, alors qu'elle se rend sur la tombe d'Hawthorne, elle fait le voeu de rencontrer l'auteur. Mia se retrouve alors transportée dans le Salem de 1837 où elle croisera la route d'un certain Hawthorne...