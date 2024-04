Fille de joie, peine de mère

Cette biographie est celle d'une femme hors norme au caractère bien trempé. Le récit d'un parcours individuel qui témoigne d'une certaine histoire de la prostitution et pousse à se questionner sur un sujet toujours d'actualité. A l'aube de ses quatre-vingts ans Dany a eu besoin de livrer sa vérité sur son itinéraire dans le milieu du banditisme et de la prostitution des années 60. Elle se dévoile avec beaucoup de lucidité, d'humour et d'émotion. Sa franchise nous confronte à une réalité haute en couleur qui donne toute sa saveur au récit. Loin des clichés misérabilistes, elle narre son expérience tout en militant pour la reconnaissance du plus vieux métier du monde. Elle raconte ses joies et ses peines, parle de ses doutes de mère et de sa douleur face au rejet, notamment celui de sa propre fille. L'opprobre jeté sur les travailleuses du sexe reste aujourd'hui encore une souffrance pour de nombreuses femmes ; cinquante ans plus tard, parler aura été pour Dany une libération.