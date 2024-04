Quelque part, dans une contrée d'Afrique du Nord d'il y a quelques siècles, sur fond de spiritualité et de valeurs fortes et primordiales, une histoire d'amour improbable se noue entre un guerrier et une guérisseuse, Isser et Tanes. L'un a besoin de " pousser son cri dans le lieu de tous les dangers, au milieu des fauves et des sangliers ", quand l'autre maîtrise " d'où vient le vent et la danse de la flamme ". Dans un décor qui célèbre la nature, la vie et la féminité, Tanes est initiée par son aînée, Yaya, pour perpétuer l'art de soigner les corps et les âmes. Avec son amant, elle entreprend à travers cet art de déchiffrer les bruits et les silences du monde qui les entourent pour initier un nouveau langage grâce auquel les esprits et les objets pourront dialoguer. Ce roman tendre et profond nous transporte en dehors du village global qu'est le monde d'aujourd'hui et suggère une tentative de recréation d'un espace où tout recommence selon de nouvelles règles ; il porte une pensée fortement écologique et une vision où l'être humain n'est plus séparé ni de lui-même, ni des autres, encore moins de ce qui l'entoure, et semble en fusion avec le Cosmos.