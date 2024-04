Apprends à dessiner le style Chibi. 0

Le style de manga chibi se caractérise par des personnages à l'apparence enfantine et dont la grosse tête ronde est mangée par de grands yeux très expressifs. Ils peuvent être déclinés dans toute une panoplie d'univers : la vie quotidienne, l'aventure, la science fiction, la fantasy, etc. Découvrez quelles sont les techniques de ce style d'illustration et comment dessiner, étape par étape, 45 personnages mignons à souhait. Ainsi, vous aurez toutes les bases pour créer vos propres héros chibi et devenir un véritable mangaka !