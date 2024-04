La petite Brueghel [EDITION EN GROS CARACTERES

Un roman aux allures de polar... Est-ce un vol qui vient d'être commis au Musée de Flandre ? C'est ce qu'imagine Audrey, historienne de l'art, en rejoignant son amie Lise sur les lieux, à Cassel. Mais incroyable : un mystérieux tableau a fait son apparition ! Une oeuvre dont on ignore tout, sa provenance comme la façon dont elle aurait été installée à l'insu des caméras. Sans doute s'agit-il d'une mystification mais la toile semble pourtant ancienne. Et curieusement liée à la famille Brueghel. Accompagnée par son neveu, Audrey embarque pour un étrange voyage dans le temps ! Chut, on n'en dira pas plus...