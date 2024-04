La science de la grandeur. L'art d'éveiller son potentiel le plus élevé

- Texte intégral - Nouvelle traduction - "? Vous pouvez choisir d'oeuvrer à la réalisation d'une société encore en évolution, plutôt qu'à la rénovation d'une société en déclin, et vous pouvez travailler avec un coeur plus ouvert et un esprit plus optimiste. Que vous considériez la civilisation comme une bonne chose qui s'améliore ou comme une chose mauvaise qui se dégrade, fera une immense différence pour votre foi et votre esprit. L'un de ces points de vue vous donne un esprit qui progresse, s'élève et s'étend, l'autre vous donne un esprit qui chute, décroît et s'affaiblit. ? " Ce court extrait est l'illustration de la pensée de Wallace D. Wattles. Pour cet auteur illustre qui inspira et inspire encore des millions de gens, la "? Science de la Grandeur ? " est l'art de vivre enthousiaste, positif, inspiré par une pensée connectée à l'esprit de l'Univers et à "? Ce qui est plus Grand que nous ? ". Wallace D. Wattles nous invite à nous reconnecter à notre âme et à ouvrir notre esprit afin d'écouter l'univers et nous laisser guider par lui. Wallace D. Wattles (1860 - 1911) est un pionnier de la mouvance de la Nouvelle Pensée (New Thought). Ses écrits, dont certains se sont vendus par millions, ont influencé un grand nombre de penseurs et d'auteurs, dont Napoléon Hill. "? La Science de l'Enrichissement ? " fut son plus grand succès.