Le Sardonique. Voyage en Turquie

Michel Benowitz cherche à comprendre quand et comment Philippe Le Sardonique a pu séduire sa femme à partir des notes qu'il a prises pendant leur séjour au Club Med en août 1980 en Turquie. Un petit groupe de personnes dont Michel et sa femme suivent le Sardonique qui les fascine par son esprit et les enchante par sa culture. Il nourrit les lieux visités en Turquie d'histoires étonnantes. Normalien, il se présente comme professeur de philosophie, mais embarque deux jours sur un yacht de milliardaire. Serait-il fortuné ? Cet homme mystérieux évoque sans arrêt le diable et quand il prédit le trépas d'un des membres du Club, il se produit. Serait-il l'agent de la Mort ? Michel Benowitz ne divorce pas. Il maintient un lien d'amitié avec son épouse avec l'espoir de la faire revenir. Mais elle disparaît mystérieusement. Découvrira-t-il la véritable nature, le destin et le rôle de ce diabolique personnage ? Et quel fut le sort de sa femme ?