Les points de pression pour toutes les situations . 63 fiches pour soulager vos douleurs en stimulant les points énergétiques du corps

Des gestes simples, à pratiquer de manière ludique et en famille, pour soulager les maux de tête, stopper les nausées, retrouver le sommeil, calmer l'angoisse, développer la mémoire et la concentration... Imaginez sur votre corps des " boutons " extraordinaires sur lesquels appuyer dans les moments difficiles, pour soulager immédiatement vos douleurs ou retrouver de l'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils existent ! Il s'agit des points d'acupression qui, comme les touches d'un ordinateur, activent les réserves de l'organisme et lui permettent de mobiliser ses forces pour prévenir les maladies et apaiser les maux. Grâce aux indications détaillées et aux magnifiques illustrations des fiches de ce coffret, tout le monde, enfants comme adultes, saura identifier et stimuler ces points de pression. Ce coffret contient : - Un livre de 48 pages en couleurs. - 63 fiches illustrées et détaillées.