Mes recettes de Wonder Mom

Mes 50 wonder recettes à cuisiner et à partager en famille et toutes mes astuces pour bien s'organiser en cuisine Passionnée de cuisine depuis toute petite, j'ai à coeur de vous faire découvrir dans cet ouvrage des recettes ultra-gourmandes qui m'ont été transmises au fil des années par les femmes de ma famille, essentiellement par mon arrière-grand-mère, mes grands-mères et ma maman. Des recettes pour le vendredi soir (où tout est permis ! ), pour les déjeuners dominicaux, pour tous les jours et aussi des recettes sans PLV (je suis devenue une experte dans ce domaine avec ma fille qui est allergique au lactose et aux protéines de lait de vache). Des recettes à cuisiner et à partager en famille donc, mais aussi tous mes trucs et astuces de maman pour bien s'organiser en cuisine : optimiser les courses, le placard idéal, comment éviter le gâchis, comment cuisiner avec vos enfants, des idées de menus pour la semaine, etc. Je vous souhaite plein de plaisir en famille avec ce livre !