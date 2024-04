Le petit livre pour apprendre à s'informer

Un livre pour aider les 7-11 ans à mieux comprendre la société de l'information et de la communication dans laquelle ils baignent, et leur donner les outils pour devenir des "cybercitoyens" éclairés, demain. L'autrice, Marion Joseph, rédactrice en chef du magazine Astrapi, est une experte du sujet. Elle apporte à ce livre sa rigueur journalistique, et son expérience à la tête d'un magazine destiné aux enfants de cet âge lui permet d'aborder ces questions avec clarté et une pointe d'humour particulièrement bienvenu !