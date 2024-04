La manche rouge Tome 2

Dans un palais royal où différents clans s'affrontent à coups de rumeurs, Deokim se rapproche du Dauphin, malgré la méfiance et les a priori du jeune homme. Et lorsqu'un beau professeur commence également à s'intéresser à la jeune calligraphe, celle-ci ne peut compter que sur son solide caractère et sur sa bande d'amies pour échapper aux pièges de la Cour. L'histoire vraie d'une jeune femme éprise de liberté dans une Cour qui ne comprend que le pouvoir.