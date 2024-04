La pièce Le Menteur de Corneille enrichie de tous les outils pour préparer le Bac de Français. La pièce : Dorante, jeune provincial tout juste arrivé à Paris, rêve de gloire et de conquêtes amoureuses. Persuadé qu'un simple étudiant en droit ne peut remporter aucune victoire galante, il se met à forger, au gré des circonstances, des contes imaginaires destinés à séduire une jeune femme, Clarice, qu'il pense s'appeler Lucrèce. Aux cascades de mensonges s'ajoute donc une méprise initiale bientôt suivie d'autres imbroglios, le tout concourant à la création d'une intrigue aussi énergique que comique. Dans cette pièce baroque, Corneille met ainsi le mensonge au service de la comédie et la comédie au service du mensonge. L'objet d'étude : le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. L'accompagnement pédagogique : Une présentation complète pour découvrir l'auteur et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre Le texte intégral et sa version audio Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale Des explications linéaires sur des passages clés Un groupement de textes problématisé sur le parcours associé à l'oeuvre : mensonge et comédie Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux de la pièce Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : théâtre, tonalités, figures de style En + : un cahier iconographique de 8 pages en couleurs pour les prolongements culturels et artistiques