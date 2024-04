Night Club Tome 1

Lorsqu'un adolescent de 17 ans devient un vampire que décide-t-il de faire ? Utiliser ses nouveaux pouvoirs pour devenir un super-héros et proposer son don à ses meilleurs amis ! Mais ce n'est pas si simple quand on pactise avec les créatures de la nuit... Mark Millar (Civil War, Old Man Logan) trouve ici un nouveau concept survitaminé qui renouvele à la fois le genre super-héroïque et le mythe du vampire. Voici le premier volume d'une série prévue en trois tomes et qui sera bientôt adaptée sur Netflix.