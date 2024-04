To a New You Tome 4

2014, encore et toujours... La boucle temporelle s'est à nouveau refermée sur la lycéenne Aki Aioi... Mais cette fois, grâce à la photographie prise par Satoru à Kyoto, elle a enfin un moyen d'intercepter l'énigmatique homme au masque à gaz ! Tout porte à croire que ce dernier est membre de l'inquiétante secte Tsukuyomi. Qui se cache derrière cette organisation ? Quel est son but ? Shinji Mito est un auteur bien connu des lecteurs français du fait que toutes ses oeuvres ont été publiées dans l'hexagone. Il a débuté sa carrière avec Ex Nihilo, et c'est avec Alma (publié aux éditions Panini Manga) qu'il s'est fait un nom. Il revient dans notre catalogue avec son dernier projet : To a New You, qui est encore en cours de publication au Japon. Il y raconte le désespoir d'un homme trompé qui va être tenté par une relation avec une jeune fille. Mais loin d'être sentimentale, l'intrigue de Shinji Mito exploite d'autres thèmes tels la pandémie et le terrorisme biochimique puisqu'en arrière-plan se propage sur le Japon un mystérieux virus...