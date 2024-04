L'appel de la nature. Le manuel de la microaventure

Voici un livre rempli de mots pour au final n'en suggérer qu'un : Partez ! Partez recréer du lien avec la nature, avec ses forêts, ses rivières, ses montagnes et ses sentiers. Renouez avec le vivant, avec le non-humain et avec vous-même. L'appel de la nature répondà toutes les appréhensions que soulèvent les premières évasions en pleine nature. La randonnée, le trek, le bivouac, les voyages à vélo, à cheval ou sur l'eau... Trouver un itinéraire de randonnée sur internet ne suffit pas, et Xavier Bourgois, aventurier aguerri, dévoile tout ce qu'il faut savoir pour réinventer vos voyages et vos loisirs. Partir à l'aventure, c'est créer son propre voyage, c'est expérimenter une nouvelle façon de vivre, loin des injonctions au confort et de l'assistanat de la ville, c'est un formidable vecteur d'émerveillement, d'émancipation et de confiance en soi. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas pour découvrir de merveilleux paysages, mais surtout, pour vous découvrir vous !