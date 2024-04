Star Wars Dark Droids Tome 2 : Executor Extirpatus

L'Etincelle Eternelle a fusionné avec des droïdes et se répand comme un virus à travers la Galaxie. La Rébellion comme l'Empire, sont la cible de ce nouvel être et nul ne peut s'opposer à sa faim grandissante de pouvoir. C-3P0 a déjà été contaminé, qui sera la prochaine cible de la menace droïde ? Les comics Star Wars se déroulant entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi sont proposées dans de copieux volumes depuis le début de War of the Bounty Hunters. Après la trilogie sur Qi'ra, ce nouveau récit crossover (à noter que les liens entre les séries sont très marqués ici) s'empare des droïdes dans une ambiance horrifique.