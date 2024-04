Recevoir les messages de l'Univers. Ces signes et ces nombres qui nous montrent le chemin

Avez-vous déjà vécu l'expérience d'être dans une impasse et de découvrir la solution à votre problème soufflé par une rencontre fortuite, un évènement positif inattendu, un signe d'une évidence déconcertante ? Les messages que nous adressent l'Univers sont nombreux et présents dès que nous en avons besoin. Cet oracle vous propose de vous poser un instant pour ressentir la présence bienveillante de l'invisible. Chacune des cartes de ce coffret vous aidera à y voir plus clair dans les synchronicités qui jalonnent votre quotidien (rêves, heures miroirs, apparition d'animaux, langage des oiseaux), les interpréter et en tirer tous les enseignements possibles.