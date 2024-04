Lycans. The Rabid Wolves

Après la sublime rouquine voilà qu'une tempête, rose-bonbon cette fois, débarque à Glens Falls. La frangine de Snail n'a pas la langue dans sa poche et même si je ne comprends pas un mot de son anglais catastrophique, quelque chose me dit que les emmerdes ne vont pas tarder à la suivre. Exit le petit Jésus et le voeu de chasteté. Marie-Elisabeth a décidé de croquer la vie à pleines dents, mais par-dessus tout de renouer les liens avec son grand frère. De mon côté, c'est la merde. Certains fantômes du passé ont décidé d'unir nos deux familles de la pire des façons. Retrouvailles, Rencontre, Rancoeur et bain de sang... Bienvenue chez les Rabid Wolves.