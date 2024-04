Les meilleurs moments du film Peter Pan, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un instant de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Wendy et ses frères s'envolent en compagnie de Peter Pan et de la fée Clochette pour le Pays Imaginaire, où les enfants ne grandissent jamais. A leur arrivée, ils sont attendus par l'impitoyable Capitaine Crochet et son équipage de pirates...