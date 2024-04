Le sexuel la vie durant. Histoire et actualité du sexuel et de la sexualité infantile

Tout au long de la vie, le conflit entre la sexualité infantile et le sexuel pulsionnel irrigue autant les symptômes que les sublimations. Une exploration de sa découverte illustrée par des récits de moment de cure en saisit l'actualité. La sexualité infantile serait-elle devenue moins scandaleuse depuis sa découverte par Freud que le sexuel, la face pulsionnelle de la vie sexuelle infantile n'en reste pas moins "insupportable" . Cela se dit de l'infantile insoumis et même de la psychanalyse qui ne croit pas à l'innocence de l'enfance. Ce livre, dans une réflexion théorique et clinique, revisite cette référence originaire de la psychanalyse. Le conflit entre le sexuel pulsionnel et la vie de représentation est le moteur du travail psychique. Sans lui ne peuvent se penser ni le fantasme, ni l'érogénéité, ni le refoulement ou le masochisme originaires, ni l'amour, ni la haine et la force de répétition délétère de la pulsion de mort. Chacune de ces notions est envisagée dans son lien au sexuel. Les étapes de la découverte s'associent à des récits de cure où s'entend l'actualité de la question dans la clinique contemporaine et dans les débats qui traversent la société, comme l'identité sexuelle ou de genre, la violence intrafamiliale ou la prévalence de la domination sur la différence. Toute la vie durant, le sexuel se révèle être un espace de transformation en arrière-plan de toutes les activités psychiques ainsi que la matrice de la créativité.