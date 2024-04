Les enquêtes de Perséphone Tome 3 : Meurtres en juin, grenier plein de foin

Rien ne va plus chez les Toussaint-Malvac. Brigitte, la mère d'Adalric, séjourne dans un institut psychiatrique, et alors qu'elle semblait aller mieux, voilà qu'elle est accusée du meurtre de sa compagne de chambre ! Sans hésiter, Perséphone accompagne Adalric à Alet-les-Bains, petit village du sud-ouest de la France, dans l'Aude, afin de sortir la pauvre Brigitte de là. L'institut " Le Passage " s'avère bien moins doré que son blason : le directeur est mégalo, la psychologue est une reine des glaces, les résidents paraissent cacher des secrets... et en prime, un nouveau meurtre est commis ! Qui se cache derrière ces meurtres ? Et pourquoi ont-ils été commis ? Adalric et sa mère seraient-il en danger ? Une chose est sûre, nul n'est désormais en sécurité au sein de l'institut. Perséphone, toujours aussi gourmande et curieuse, va se démener pour découvrir la vérité et tenter de faire innocenter Brigitte. Entre suspense, humour et romance, le coeur déjà blessé de Perséphone va être mis à rude épreuve. Attention, cette nouvelle enquête risque fort de vous faire perdre la tête !