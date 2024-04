Un ogre de béton, une vilaine chute dans l'escalier, le Salon des arts ménagers, une grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la propreté des Françaises, "Savons du Levant, Savons des Gagnants" , les lapins du laboratoire Delaveau, vingt mille francs de la main à la main, une affaire judiciaire relancée, la mort d'un village, le mystérieux professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat Joseph, l'inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de l'ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et trois histoires d'amour. Après sa remarquable fresque de l'entre-deux-guerres, Les Enfants du désastre, Pierre Lemaitre nous propose une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses. Le Silence et la Colère est le deuxième tome de la trilogie, après Le Grand Monde. Tout aussi formidable que le précédent. Une saga familiale et sociale qui se lit d'une traite. Sandrine Bajos, Le Parisien. Passionnant. François Lestavel, Paris Match.