Doudou Panda est inquiet et un peu triste... Papa et maman viennent de partir. Dans les bras de bébé, doudou Panda se console et va déjà mieux. Un livre en forme de doudou "Doudou Panda" est à la fois un livre et une peluche. Comme un doudou, il accompagne bébé dans tous les moments importants de son quotidien, et, comme un livre, il offrira à bébé ses premiers liens avec les pages, les images et les mots. Un livre aux illustrations douces et colorées de Lucie Brunellière. Un livre écoresponsable à manipuler et câliner Fabriqué à partir de matières recyclées, ce livre tout doux et lavable a été conçu pour être mis dans les mains de bébé. L'emballage est quant à lui fabriqué à partir de papier recyclé et imprimé avec des encres végétales.