L'histoire oubliée des immigrés italiens . à Nice et dans les Alpes-Maritimes

En parcourant la longue histoire de Nice et des Alpes-Maritimes on réalise que les immigrés italiens venus travailler et habiter sur place est une composante très importante du territoire. Ces hommes et ces femmes sont venus s'installer ici, fuyant la misère des campagnes de leur pays pendant des siècles. Cet ouvrage illustré de photographies d'époque, permet à chacun de mieux comprendre l'histoire méconnue de ces immigrés venus en masse travaillé dans le comté de Nice dans un premier temps, puis après 1860, en France. Entre les Alpes-Maritimes et l'Italie voisine, existe une longue histoire d'amitié.