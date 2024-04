Originaire du sud des Etats-Unis, Vic Chesnutt est l'un des grands représentants de la scène musicale folk des années 1990 et 2000. A 18 ans, il survit à un accident de voiture qui le laisse paraplégique, et l'oblige à trouver une manière unique de faire de la musique. Découvert par Michael Stipe, le chanteur du groupe R.E.M., il est à la tête d'une discographie sensible, centrée sur la vulnérabilité et la bêtise humaine, en particulier la sienne. Sombre mais emplie d'humour et d'ironie, son écriture marche dans les pas des textes de Flannery O'Connor et William Faulkner. Toute sa vie, Vic Chesnutt flirtera avec la mort. Maintes fois sauvé par sa femme ou ses amis, il succombera d'une overdose de tranquillisants le 25 novembre 2009, à l'âge de 45 ans. Il laisse derrière lui une oeuvre dense, authentique et à fleur de peau. Vic Chesnutt, le calme et la fureur retrace cette existence dévorée par l'addiction, mais toujours en quête d'une échappatoire.