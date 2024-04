Devil's wolf 2. Et si tu me voyais

Kate a le coeur brisé, brimée par des hommes sans scrupules. Elle est pleine de vie, pétillante, soeur et fille de biker. Jonas est perdu, blessé par la perte d'un être cher. Il est sûr de lui, protecteur et le vice-président des Devil's Wolf. Ils se côtoient jour après jour sans réellement se voir. Leurs appréhensions et leur peur de l'attachement ne les aident pas. Pourtant, certains évènements vont connecter leurs âmes. Kate et Jonas vont devoir ouvrir leur esprit et abattre les murs qu'ils ont construits au fil du temps afin de pouvoir se rendre compte de ce qu'ils ont devant eux depuis longtemps.