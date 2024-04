La vie moins chère

Hausse du carburant, hausse de l'énergie, hausse de ceci, hausse de cela... Dans ce contexte inflationniste, peut-on encore profiter de bonnes affaires ? Voici un ouvrage qui prend le taureau par les cornes : économiser, c'est encore possible, à condition d'être bien initié et d'adopter les bons réflexes ! Apprenez à être souple, à négocier, comparer et à ne plus vous laisser avoir. Débusquez les bons plans où ils sont pour payer le juste prix et jamais plus, voire moins. Découvrez une mine d'idées antigaspi simples et efficaces qui vous soulageront vous, et non votre porte-monnaie. Déjouez les pièges et abus les plus fréquents grâce aux encadrés " Stop Arnaque ". Des méthodes indolores pour rendre un petit budget beaucoup plus élastique et faire des économies !