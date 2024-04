Maîtrisez les bases de la conjugaison anglaise A1-A2. Les temps grammaticaux anglais versus les temps grammaticaux français

Ouvrage présentant, de façon simple et accessible, les règles de base de la conjugaison anglaise en les comparant aux règles de la conjugaison française pour : · montrer les convergences et les divergences ; · permettre de comprendre leur fonctionnement afin de les maîtriser et ainsi, de gagner en confiance. Adapté pour un travail en autonomie, il traite, passe en revue et analyse : l'infinitif anglais ; les temps du mode indicatif ; le conditionnel ; le subjonctif ; l'impératif ; la concordance des temps ; les auxiliaires auxquels s'ajoute une aide lexicale sous la forme d'expressions et locutions idiomatiques Il comprend : · des tableaux, des remarques, des conseils " bon à garder en tête... " / " ne pas confondre " / " ne pas oublier "... ; · plusieurs exemples parfois commentés mais toujours traduits pour illustrer un même point expliqué ; · des encadrés récapitulatifs avant les exercices ; · 24 exercices corrigés.