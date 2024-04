Comment tenir tête à un vampire. Département des crimes vampiriques, T5

Finn Atterrir sur une scène de crime n'a rien de nouveau, pour moi. En tant qu'humain, le fait d'avoir rejoint le DCV me place sans arrêt dans des situations dangereuses. Et à présent, je vais devoir jouer à un jeu auquel j'aurais préféré ne pas participer... si je veux garder ma tête là où elle est, en tout cas. A mes côtés, mon partenaire, Marcus : un vampire qui a juré de mettre le monde à feu et à sang - et même un matelas n'est pas épargné - pour me garder en sécurité. Je veux faire tout mon possible pour protéger ma nouvelle famille, peu importe ce qu'on est forcés d'affronter. Marcus Quand des fantômes de mon passé se mettent en travers de mon chemin, je n'ai qu'une envie, regarder ailleurs. Je préférerais profiter de ma vie avec Finn, trouver une solution pour que mon frère soit moins voyant et excentrique, et pour ne plus jamais avoir à faire du roller de toute ma vie. Finn est la personne la plus courageuse que j'aie jamais rencontrée, mais il est aussi humain, et on doit affronter certains des vampires les plus puissants du monde. Je n'ai d'autre choix que de protéger ceux qui me sont chers, tout en essayant d'empêcher le passé de consumer le présent. Je refuse de refaire les mêmes erreurs. Comment tenir tête à un vampire contient des tenues de fête assez particulières, des tentatives maladroites d'accueillir un humain pour qu'il se sente le bienvenu, et un Marcus qui terrifie tout le monde, comme d'habitude. #Vampires #MM #Enquête #Humour