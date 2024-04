Allocation d'actifs, 3e éd.. Théories et pratiques

L'allocation d'actifs est souvent considérée comme l'activité la plus complète de la gestion de portefeuilles d'actifs financiers. En effet, elle requiert des prises de positions sur les pays ou zones géographiques mais aussi sur les actifs eux-mêmes : action, obligation, monétaire, immobilier, etc. La succession des crises récentes rend le sujet encore plus brûlant. Ce livre est le résultat de la collaboration d'un groupe constitué de professeurs et de professionnels de la finance qui ont souhaité faire partager leurs connaissances et expériences dans le domaine de l'allocation d'actifs. Cette initiative, peu courante en France, sera - nous l'espérons - l'occasion pour le lecteur de se confronter à différents points de vue. L'étendue du sujet nous a conduit à diviser le livre en cinq grands chapitres, chronologiques dans le processus de décision du gérant d'actifs : - macro-économie et prévisions financières, - allocation d'actifs stratégique, - allocation d'actifs tactique, - construction de portefeuilles, - gestion du risque. Cet ouvrage est destiné à toute personne intéressée par la gestion d'actifs, qu'elle travaille dans ce domaine, qu'elle l'étudie ou plus simplement qu'elle cherche à en connaître davantage sur un sujet rarement traité dans sa globalité.