Les deux champs disciplinaires de la littérature et de la médecine qui s'étaient progressivement éloignés au cours de l'histoire moderne font aujourd'hui l'objet d'un mouvement de convergence. Les écritures contemporaines s'emparent de la question du soin, en même temps que fleurissent les ateliers d'écriture pour les soignant·es et les soigné·es et que se développe l'apprentissage de la médecine narrative. Dans La littérature stéthoscope, des chercheur·es et des praticien·nes du soin interrogent lectures et pratiques du récit écrit, dans leur relation à la maladie, la défaillance physique ou mentale. La littérature est-elle parfois réparatrice et toujours d'accompagnement ? Quels liens naissent entre gestes d'écriture créative et gestes thérapeutiques ? Quel statut accorder au passage par la narration à l'hôpital, dans le cabinet médical, dans les cursus universitaires ? Selon les lieux et les expériences, les réponses font entendre des différences, mais toutes s'accordent sur l'intérêt de placer le texte de création au rang des instruments d'auscultation de la diversité des formes de vie.