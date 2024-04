Noyer le poisson. Ellery et Jackson, T5

Jackson Rivers a toujours pensé que les règles étaient faites pour être enfreintes. Mais, cette fois, le jeu pourrait bien le rattraper. Maintenant qu'Ellery et lui ouvrent leur cabinet d'avocats, Jackson pense être libre de plonger tête la première dans le danger, comme toujours. Mais leur premier dossier est explosif : il mêle star du porno, empires de la drogue et relations complexes entre père et fils. Et, pour couronner le tout, leur client, Henry Worrall, insiste pour participer activement à sa propre défense. Alors qu'ils s'attaquent à cette affaire compliquée, Jackson doit faire face à une réalité difficile à encaisser : quelques mois de repos n'ont pas effacé les cicatrices, ni physiques ni émotionnelles, et Ellery semble à bout de patience. Dans cette course contre la montre pour démêler un imbroglio de crimes et de passion, réussiront-ils à sauver Henry d'un séjour en prison pour avoir couché avec le mauvais homme au mauvais moment ? Etre un poisson hors de l'eau est déjà assez compliqué. Mais si vous lui donnez un vélo, comment voulez-vous qu'il nage ? #MM #Avocats #Action #Suspense