Strasbourg, Parcours d'un architecte rhénan

Ce livre n'est ni une biographie, ni juste un catalogue de réalisations architecturales, mais un témoignage à la fois d'un demi-siècle d'architecture, de mon métier, mais aussi un témoignage des hommes et des femmes qui sont à l'origine des projets. Pourquoi cet ouvrage ? Le temps passe et la mémoire s'efface. D'où la nécessité de témoigner pour les générations futures. Au cours de ces cinquante années, il y a eu deux événements marquants : d'abord mai 68 et les mutations de la société qui ont eu une grande influence sur l'architecture. Puis 20 ans plus tard, l'informatique qui nous a fait mettre les planches à dessin au rang des antiquités. Que faire alors avec les maquettes, plans et documents ? Je les ai numérisés et rassemblés dans cet ouvrage, assurant ainsi leur pérennité. Ces réalisations sont ma contribution, touche par touche, à l'image de l'Alsace et une façon de perpétuer au-delà des modestes décennies d'une vie. Gérard Ecklé 2024